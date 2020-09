La CEDEAO, le HCDH et lâ€™agence italienne pour la coopÃ©ration au dÃ©veloppement soutiennent la Gambie pour la protection des enfants contre la covid-19.

COMMUNIQUE DE PRESSE Mise en œuvre du projet PAPEV en Afrique de l’ouest : La CEDEAO, le HCDH et l’agence italienne pour la coopération au développement soutiennent la Gambie pour la protection des enfants contre la covid-19. Par visioconférence , jeudi 13 Août 2020 – Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Protection des Enfants Victimes de la Violation de leurs droits (PAPEV), la CEDEAO, le HCDH et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement ont procédé ce jeudi 13 Août 2020 à la remise d’un important lot de kits, de matériels sanitaires divers et de vivres au Gouvernement de la République de Gambie. Ce don qui entre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et d’un montant total de 21.578,38 US Dollars est destiné à la prise en charge des enfants de 50 centres coraniques et ceux des refuges pour enfants de la région de Bakoteh. Cette cérémonie symbolique de remise de vivres et de matériels sanitaires s’est déroulée par visioconférence, et a connu la participation de l’honorable Siga Fatima JAGNE, la Commissaire aux Affaires Sociales et Genre de la CEDEAO, de M. André ORI, le Représentant Régional du HCDH pour l’Afrique de l’Ouest, de M. Yaya SAMATEH, le Directeur de Bureau National de la CEDEAO pour la Gambie, de M. Kajali SONKO, le Président du Comité de pilotage du PAPEV en Gambie, et les acteurs clés intervenant dans la mise en œuvre du projet PAPEV en Gambie. L’allocution officielle de remise des dons aux autorités gambiennes représentées par Son Excellence Madame Fatou KINTEH, Ministre de la Femme, des Enfants et de la Protection Sociale, a été prononcée par Son Excellence Madame Vabah GAYFLOR, Représentante Résidente de la CEDEAO en République de Gambie. Ce don vise à contribuer de façon efficace à la mise en œuvre de la Stratégie de riposte à la COVID-19 du Gouvernement de la République de Gambie. Rappelons que le PAPEV est une initiative du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), mis en œuvre avec l’appui de la CEDEAO, à travers son Centre opérationnel en charge du Genre et le soutien financier de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. Ce projet se distingue singulièrement, par l’adoption d’une approche sous régionale harmonisée et intégrée autour des initiatives visant l’exploitation et la maltraitance des enfants, en réunissant au moins six pays de la sous-région ouest africaine, à savoir, la Guinée, la Gambie, la Guinée- Bissau, le Sénégal, le Mali et le Niger, grâce à l’appui financier de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. FIN.