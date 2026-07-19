KEY DECISIONS OF THE 69TH ECOWAS SUMMIT OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT, HELD ON 19 JULY 2026 IN FREETOWN, SIERRA LEONE19 Jul, 2026
H.E. BASSIROU DIOMAYE FAYE, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SENEGAL, HAS ASSUMED THE CHAIRMANSHIP OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT.
GENERAL BIRAME DIOP, FORMER MINISTER OF DEFENCE OF SENEGAL, FORMER CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE SENEGALESE ARMED FORCES, AND FORMER ADVISER TO THE UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, HAS BEEN APPOINTED PRESIDENT OF THE ECOWAS COMMISSION. HE WILL ASSUME OFFICE ON 1 SEPTEMBER 2026 AT THE ECOWAS COMMISSION HEADQUARTERS IN ABUJA, NIGERIA.