Bénin : la CEDEAO offre des bourses d’excellence

07 Feb, 2024

Promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle en République du Bénin : la CEDEAO offre des bourses d’excellence

Cotonou, Bénin, 05 Février 2024. Le Représentant Résident de la CEDEAO près le Bénin, l’Ambassadeur Amadou DIONGUE et Madame Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance de la République du Bénin ont procédé, dans le cadre d’un Programme lancé depuis 2010 par le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), à la remise de chèques aux bénéficiaires des bourses d’excellence de la CEDEAO en République du Bénin. C’était le 05 février 2024, dans la salle de réunion du Fonds National de Microfinance, en présence du Chef du Bureau National de la CEDEAO au Bénin, des cadres des différents départements ministériels concernés et des parents des bénéficiaires.

Il s’agit, au total, soixante-deux (62) chèques d’une valeur de 300.000FCFA chacun remis aux jeunes filles des établissements de formation technique et professionnelle, sélectionnées suivant des critères bien définis, dans tous les douze (12) départements du Bénin.

L’événement a été marqué par les interventions du Directeur Général des Affaires Sociales et de la porte-parole des Bénéficiaires, du Représentant Résident de la CEDEAO au Bénin et celle de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Dans son intervention, l’Ambassadeur Amadou DIONGUE a rappelé le contexte de l’initiation et a rappelé l’importance et la place capitale qu’accorde l’Organisation à la promotion du genre. Enfin, il a félicité les filles bénéficiaires et les a encouragées au travail bien fait et à aller vers les filières scientifiques, à accéder à l’excellence et à y rester, car, dit-il, c’est le seul moyen qui permettra de lutter véritablement contre les disparités du genre en matière d’éducation.

Pour sa part, Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Madame Véronique TOGNIFODE a, dans son allocution, exprimé sa reconnaissance à la CEDEAO, à travers son Centre pour le Développement du Genre (CCDG) qui œuvre inlassablement aux côtés du Gouvernement du Bénin, en appuyant notamment son ministère pour l’autonomisation des filles et des femmes, à travers quatre (04) importants programmes dont celui de « Bourses d’excellences aux apprenantes méritantes des formations techniques et professionnelles ». Selon elle, avec l’octroi des bourses d’excellence aux filles méritantes, la CEDEAO célèbre l’intelligentsia féminine béninoise et contribue à leur maintien à l’école, à l’augmentation du taux de leur scolarisation, particulièrement des filles les plus méritantes dans les filières techniques et professionnelles.

La porte-parole des récipiendaires, a, tout en promettant fermement d’utiliser les bourses à bon escient en vue d’être compté, parmi les élites de demain, remercié la CEDEAO et le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance pour cet appui qui les aidera énormément à poursuivre leurs études sans difficulté.