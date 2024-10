A CEDEAO, Os Estados-Membros e os Peritos Regionais Concluem o Teste Conjunto da Aplicacao Web ECOWAP-EBR Para Melhorar a Transparencia Dos Dados e a Seguranca Alimentar na Africa Ocidental

29 Oct, 2024

A Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) concluiu com sucesso a sessão conjunta de testes da plataforma web da Política Agrícola da CEDEAO (ECOWAP) e da aplicação web do Relatório Bienal Eletrónico Continental (eBR), como parte dos esforços para aumentar a transparência dos dados agrícolas e a segurança alimentar na sub-região da África Ocidental.

O evento de cinco dias, realizado de 21 a 25 de outubro de 2024 em Accra, Gana, reuniu os Estados-Membros e peritos regionais para testar, validar e aperfeiçoar de forma colaborativa a aplicação web ECOWAP-eBR.

O objetivo é melhorar o acompanhamento e a comunicação de dados para a Política Agrícola da CEDEAO e o Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP), aumentando a eficiência, a transparência e a acessibilidade para a elaboração de políticas informadas e o acompanhamento do progresso agrário regional.

Falando durante o workshop, a Responsável pelo Programa de Monitorização e Avaliação da ECOWAP/CAADP, Sra. Fatmata L. SEIWOH, que representou o Diretor da Agricultura e Desenvolvimento Rural, destacou a importância do sistema ECOWAP-eBR na promoção da tomada de decisões e implementação de políticas baseadas em evidências. Sublinhou o potencial da ferramenta baseada na Internet para aumentar a transparência dos dados agrícolas, contribuindo para a segurança alimentar e o crescimento económico, e o empenho da Comissão em apoiar os Estados-Membros.

Ao declarar aberto o Workshop, o ponto focal da revisão do CAADP/Biennial do Ministério da Alimentação e Agricultura do Gana, o Sr. Faisal MUNKAILA, que representou o Secretário Permanente, deu as boas-vindas a todos os participantes e destacou o compromisso do país com a transformação agrícola e a cooperação regional.

Os peritos dos Estados-Membros, que são utilizadores dos sistemas que foram interoperados, receberam orientação prática e participaram na introdução guiada de dados utilizando dados históricos dos seus respectivos países, demonstrando as principais caraterísticas da aplicação Web e debatendo os indicadores do CAADP e do ECOWAP. Estes exercícios dos Estados-Membros foram concebidos para desenvolver a proficiência na utilização do sistema, a fim de dotar a região de um instrumento sem descontinuidades para a transmissão dos seus dados dos países através do sistema regional para o sistema continental e para identificar áreas de melhoria.

No final da semana, foi registado um resumo dos resultados dos testes, das melhorias do sistema e das recomendações críticas para garantir a eficiência do sistema. Na preparação da quinta ronda de relatórios bienais sobre o crescimento e a transformação da agricultura em 2025, os Estados Membros da CEDEAO têm a garantia de um sistema sem descontinuidades.