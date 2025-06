« La CEDEAO doit faire du secteur privé, le moteur du développement en Afrique de l’ouest » a dit S.E Dr Omar Alieu Touray, lors de sa visite au Dangote petroleum rafinery dans l’Etat de Lagos au Nigeria.

04 Jun, 2025

En marge de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO à Lagos, le Président de la Commission de la CEDEAO, accompagné du Professeur Abdullahi NAZIFI DARMA, Commissaire des Affaires Internes, de M. Sediko DOUKA, Commissaire des Infrastructures, Energie et Digitalisation, et de quelques staffs de la CEDEAO, a effectué dans la journée du 29 Mai 2025, une visite sur le site de raffinerie de pétrole de la première fortune d’Afrique. Cette raffinerie DANGOTE, le plus grand investissement privé en Afrique et d’un coût global de plus de 20 milliards de dollars US, est construit sur une superficie de 2635 hectares dans l’Etat de Lagos, au Nigéria.

Reçu par le Président Aliko DANGOTE, Dr Omar Alieu TOURAY a réaffirmé la ferme volonté de la CEDEAO à collaborer et à solliciter l’expertise et l’appui des grands acteurs du secteur privé africain pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement. Selon le Président de la Commission de la CEDEAO, la problématique de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes ne peut être réglée par les Etats membres sans l’apport du secteur privé, créateur de richesses et des opportunités de croissance.

Au cours de la visite de cette installation ultramoderne qui produit plus de 650.000 barils de pétrole par jour, le président de la Commission de la CEDEAO a déclaré que la raffinerie Dangoté est une lueur d’espoir pour l’avenir de l’Afrique et une démonstration claire de ce que le secteur privé peut réaliser dans le cadre de l’effort d’industrialisation régional. « Ce que j’ai vu aujourd’hui me donne beaucoup d’espoir, et tous ceux qui ne croient pas en l’Afrique devraient venir ici. Le fait de venir ici vous donnera encore plus d’espoir, car c’est exactement ce sur quoi notre continent devrait se concentrer. Nous félicitons Alhaji Dangote pour la confiance qu’il accorde à l’Afrique, car je pense que l’on ne peut faire cela que si l’on a la confiance et une vision pour l’Afrique, et c’est ce que nous devrions tous encourager ». a précisé le Président de la Commission de la CEDEAO.

Au sujet de la nécessité de promouvoir le secteur privé africain, le président de la Commission de la CEDEAO a appelé à une collaboration plus forte entre les gouvernements et le secteur privé, soulignant que les décisions politiques doivent refléter les véritables défis et opportunités rencontrés par les industriels africains. Il a également mentionné qu’au moment où la CEDEAO célèbre son 50e anniversaire, la communauté est plus engagée que jamais à amener le secteur privé à la table des négociations, à écouter ses points de vue et à comprendre comment créer un environnement qui lui soit favorable. « Nous ne pouvons pas continuer à prendre des décisions au nom du secteur privé à distance.», a-t-il ajouté.

« Nous parlons souvent de l’éradication de la pauvreté et de l’emploi des jeunes, mais les gouvernements de nos Etats membres n’ont pas toujours la capacité d’atteindre ces objectifs. Seul le secteur privé peut avoir l’impact nécessaire, et il est essentiel que nous l’écoutions, que nous comprenions comment ces objectifs peuvent être atteints et que nous identifiions les goulots d’étranglement auxquels il est confronté afin d’y remédier efficacement. C’est la seule voie réaliste pour créer des emplois et favoriser une véritable prospérité dans l’ensemble de nos économies » a conclu le Président Omar Alieu TOURAY.

Tout en adressant ses remerciements à la délégation de la CEDEAO pour cette visite, le Président Aliko DANGOTE n’a pas manqué de confirmer sa disponibilité à mettre son expertise à la disposition des Etats membres dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de stratégie efficace de création d’emploi pour les jeunes et de lutte contre la pauvreté en Afrique de l’Ouest.